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بيسكوف: أنصح بعدم قراءة مثل هذا الهراء في الصحف

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بيسكوف: أنصح بعدم قراءة مثل هذا الهراء في الصحف
Reuters
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بالـ"هراء"، المنشورات التي زعمت أن البرلماني الأوكراني، أندريه ديرماتش، عميل لروسيا وسلمها مواد تفضح المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف: "لست على علم بهذا ... اتصلوا بالأجهزة الروسية الخاصة، أو الأفضل من ذلك، أنصح بعدم قراءة مثل هذا الهراء في الصحف".

ويأتي تصريح بيسكوف ردا على وسائل إعلام أوكرانية زعمت أن البرلماني الأوكراني أندريه ديرماتش كان عميلا روسيا، وادعت أن السياسي الأمريكي، رودولف جولياني، تلقى موادا من عملاء روس يمكن استخدامها للضغط على المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: نوفوستي

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