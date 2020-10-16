تركيا تقبض على "عضو خطير" في تنظيم "داعش" مطلوب لفرنسا

ألقت قوات الأمن التركية في ولاية أضنة (جنوب)، الجمعة، القبض على عضوة في تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبة للسلطات الفرنسية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن مديرية الأمن في الولاية، علمت بقدوم "سمية الريسي" العضو في تنظيم "داعش" والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين لدى السلطات الفرنسية، إلى الولاية.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من القبض على الريسي (30 عاما)، تونسية الأصل، في قضاء "سيحان"، وكانت تحمل بطاقة هوية مزورة تمنح للاجئين السوريين.

وتم نقل الريسي، التي وصفتها السلطات الفرنسية بأنها "عضو خطير" في التنظيم الإرهابي، إلى مديرية الأمن للقيام بالإجراءات اللازمة.

المصدر: الأناضول