على خلفية نزاع قره باغ.. أرمينيا تدرس حظر الواردات التركية

على خلفية التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها، تقدمت حكومة أرمينيا بمبادرة حظر استيراد البضائع التركية مؤقتا.

وأكدت وزارة الاقتصاد الأرمنية في بيان أصدرته اليوم أن المقترح الذي طرحته على النقاش يقضي بفرض حظر على استيراد السلع تركية الصنع لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 31 ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي على خلفية دعم أنقرة العلني لأذربيجان في "عدوانها وعملياتها الإرهابية" ضد جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من يريفان.

⛔️ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐԳԵԼՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ... Posted by ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն on Friday, October 16, 2020

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمنع تركيا من تحقيق الأرباح التي بإمكانها استخدامها لاحقا في دعم حملة أذربيجان في قره باغ و"يحول دون تسلل تهديدات مختلفة إلى أراضي أرمينيا".

وذكرت الوزارة أنها تنوي استبدال الواردات التركية بالبضائع المستوردة من دول أخرى ومحلية الصنع، محملة أنقرة المسؤولية عن عرقلة استعادة الاستقرار في المنطقة.

وبلغ حجم الصادرات التركية إلى أرمينيا في عام 2019، حسب بيان الوزارة، 268.1 مليون دولار أمريكي.

المصدر: RT