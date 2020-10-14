الصحة العالمية تخشى زيادة الوفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا في العالم

أعربت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، عن قلقها من أن الزيادة التي شهدها العالم مؤخرا في إصابات كورونا ستتبعها زيادة في الوفيات المقدرة بنحو 5 آلاف يوميا.

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر إعلامي لمنظمة الصحة الأربعاء: "حصيلة الوفيات دوما تتأخر عن الإصابات لمدة أسبوعين".

وأضافت: "ما زلنا نفقد قرابة 5 آلاف شخص يوميا، لذا فلا يجب أن نتفاءل بانخفاض معدلات الوفيات".

وتشير الأرقام، حسب إحصاء "رويترز" إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وإلى أن نحو 1.1 مليون آخرين قتلوا بالفيروس.

المصدر: "رويترز"