الرئيس القرغيزي: لن أستقيل قبل الانتخابات البرلمانية

أكد الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، أنه لن يستقيل من منصبه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

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وأورد المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية أن جينبيكوف التقى اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الجديد صادر جباروف، بعد موافقة البرلمان على تعيين الأخير في هذا المنصب.

وبحسب المكتب فإن جباروف طالب جينبيكوف بالاستقالة من منصبه مساء اليوم، لكن الأخير رفض هذه المطالبة، موضحا أنه لا حق له في أن يغادر منصبه الآن، فقد يفتح ذلك الباب أمام سيناريوهات مفاجئة مدمرة للدولة.

وذكّر جينبيكوف بأنه لا يزال متمسكا بموقفه السابق الذي أعلنه في 9 أكتوبر، وهو أنه سيقدم استقالته بعد أن يعيد البلاد إلى حاظرة القانون، أي "بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وإعلان انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

المصدر: نوفوستي