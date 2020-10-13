بومبيو: انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية مجلس حقوق الإنسان يؤكد صواب قرار انسحابنا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن انتخاب الصين وروسيا وكوبا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد صواب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس عام 2018.

وكتب بومبيو: "ذهبنا الى أماكن أخرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان... في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام فعلنا ذلك بالضبط".

The election of China, Russia, and Cuba to the UN Human Rights Council validates the U.S. decision to withdraw from the Council in 2018 and use other venues to protect and promote universal human rights. At #UNGA this year, we did just that. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

وجزم بأن "التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان هو أكثر بكثير من مجرد كلمات... لقد حددنا وعاقبنا منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وميانمار وإيران وأماكن أخرى".

ودعا "جميع الدول إلى استغلال هذه اللحظة لإعادة الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المصدر: "RT"