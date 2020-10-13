وزيرة فرنسية: لا أستبعد إعلان ماكرون حظر التجول في باريس

أكدت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا، أنها لا تستبعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في لقائه المتلفز المزمع مساء غد، فرض حظر التجول في بعض المناطق بالبلاد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن "باريس ومحيطها ربما ستكون مشمولة بالحظر في محاولة للحد من ارتفاع إصابات كورونا".

وتوقعت مصادر طبية، أن "تسخر غرف الإنعاش الصحي والتنفس الصناعي قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% في شهر نوفمبر المقبل، ولاسيما في مستشفيات المنطقة الباريسية".

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة الذروة حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، أن السلطات ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورنا بلغ 756472 حالة، وزهاء 33 ألف وفاة.

المصدر: RT