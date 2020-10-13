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تركيا تحظر مواقع أرمنية على الإنترنت

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تركيا تحظر مواقع أرمنية على الإنترنت
Reuters
تركيا
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أفادت صحيفة "زمان التركية" بأن السلطات في أنقرة اتخذت إجراء جديدا ضد أرمينيا، في إطار دعمها لأذربيجان في قره باغ.

وقامت تركيا مؤخرا بحظر الدخول إلى المواقع الرسمية الخاصة بالحكومة الأرمنية ووزاراتها على شبكة الإنترنت، في الوقت الذي لم تشارك فيه في مفاوضات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في موسكو.

وذكر موقع "Agos" الصادر باللغتين التركية والأرمنية في تركيا أنه لم يعد بالإمكان الدخول إلى المواقع الإلكترونية للجهات الأرمنية الرسمية في تركيا.

المصدر: صحيفة "زمان التركية"

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