هزتان أرضيتان تضربان شبه جزيرة تركية

ضربت هزتان أرضيتان فجر الاثنين سواحل شبه جزيرة داتشا التركية في بحر إيجة، وشعر بهما سكان الساحل الغربي لتركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعة، أن "الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 3:30 من صباح اليوم، وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 3:44، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر".

وتابعت: "الهزة الأرضية الأولى وقعت على عمق 5.78 كيلومتر وعلى بعد 173 كيلومترا من سواحل داتشا، في حين وقعت الثانية على عمق 11 كيلومترا وبعد 131.77 كيلومتر".

المصدر: "زمان التركية"