أردوغان يعزي في مسؤول تركي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في رئيس بلدية كيليس محمد عبدي بولوت.

وقال أردوغان في تغريدة على "تويتر": "أود أن أعبر عن تعازيّ في رئيس بلدية كيليس محمد عبدي بولوت، الذي وافته المنية في المستشفى حيث عولج لفترة بسبب مرضه، كما أعزي عائلته وأحباءه وإخوتي في كيليس".

واختتم تغريدته قائلا: "ارقد بسلام".

ولم يكشف الرئيس التركي عن المرض الذي أصيب به رئيس بلدية كيليس.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 12, 2020

المصدر: RT