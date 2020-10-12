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أردوغان يعزي في مسؤول تركي

أخبار العالم

أردوغان يعزي في مسؤول تركي
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في رئيس بلدية كيليس محمد عبدي بولوت.

وقال أردوغان في تغريدة على "تويتر": "أود أن أعبر عن تعازيّ في رئيس بلدية كيليس محمد عبدي بولوت، الذي وافته المنية في المستشفى حيث عولج لفترة بسبب مرضه، كما أعزي عائلته وأحباءه وإخوتي في كيليس".

واختتم تغريدته قائلا: "ارقد بسلام".

ولم يكشف الرئيس التركي عن المرض الذي أصيب به رئيس بلدية كيليس.

المصدر: RT

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