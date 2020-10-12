بولندا.. تفكيك أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

بدأ غواصو البحرية البولندية عملية تستمر 5 أيام لتفكيك أكبر قنبلة على الإطلاق يتم العثور عليها في بولندا من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أجبر 751 شخصا على إخلاء منازلهم.



وقالت البحرية البولندية إن القنبلة تولبوي التي أُطلق عليها اسم قنبلة "الزلزال" استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن حوالي 5400 كيلوغرام، منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

وعثر على هذه القنبلة في قناة بياست التي تربط بحر البلطيق بنهر أودير وأسقطها سلاح الجو البريطاني في عام 1945 في هجوم على السفينة لوتسو الحربية الألمانية.

ويقع الموقع بالقرب من بلدة اشوينواويشتشه في شمال غربي بولندا حيث تم افتتاح محطة للغاز الطبيعي المسال في عام 2016.

وقالت متحدثة في شركة جاز-سيستم المشغلة للموقع: "لن تكون هناك شحنات أثناء تفكيك القنبلة"، مضيفة أن توقيت العملية تم الاتفاق عليه بين الشركة والبحرية والسلطات المحلية.

المصدر: رويترز