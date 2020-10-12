الإمارات دفعت غرامة مقتل صيادين إيرانيين في أغسطس الماضي

قالت القنصلية الإيرانية في دبي، إن الإمارات دفعت 600 ألف درهم، مبلغ غرامة على مقتل صيادين إيرانيين، على يد خفر السواحل الإماراتي في أغسطس الماضي.

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وأضافت القنصلية الإيرانية، أن "الإمارات أدينت بقتل صيادين اثنين، وإنه بعد الملاحقة القضائية، حصلت طهران على دية الصيادين وهي مبلغ 300 ألف درهم عن كل منهما"، مشيرة إلى أنه "بفضل حسن نية البلدين، تم حل القضية بشكل سريع وغير مسبوق، قبل أن تتحول إلى أزمة علاقات بين طهران وأبوظبي".

وکانت سفن خفر السواحل الإماراتية أطلقت النار على قوارب صيد إيرانية في أغسطس الماضي، فی میاه الخلیج، ما أدى إلى مقتل اثنين من صيادي السمك، ما دفع طهران إلى استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي، والرد عبر احتجاز خفر السواحل الإيراني سفينة إماراتية، على الرغم من إعلان إيران أن الإمارات قدمت اعتذارا رسميا عن الحادثة.

وتدهورت العلاقة بين طهران وأبوظبي منذ تطبيع الأخيرة علاقاتها مع إسرائيل.

المصدر: RT