 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يعلن التعرف على هوية 7 من قتلاه في سوريا

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن التعرف على هوية 7 من قتلاه في سوريا
Reuters
جنازة عناصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا سوريا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owxx

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن التعرف على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.

إقرأ المزيد
وكالة روسية: لجنة الأمن القومي الإيرانية ستبحث ما حدث للحرس الثوري في خان طومان
وكالة روسية: لجنة الأمن القومي الإيرانية ستبحث ما حدث للحرس الثوري في خان طومان

وقال أبو القاسم شريفي، رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري، إنه بعد إجراء فحوص DNA تم التعرف على هوية جثث سبعة قتلى لقوا حتفهم في خان طومان.

وأضاف المسؤول أن القتلى إيرانيون من أقاليم مازندران، البرز، قزوين، خوزستان، وتمت إعادتهم إلى إيران، على أن يتم دفنهم يوم غد الاثنين.

وكانت طهران وصفت حادثة خان طومان بالكارثة، واعترفت بسقوط 13 قتيلا وإصابة 18 عنصرا آخرين جراءها، إضافة إلى أسر ستة من المتطوعين الإيرانيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا