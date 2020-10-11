الحرس الثوري الإيراني يعلن التعرف على هوية 7 من قتلاه في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن التعرف على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.

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وقال أبو القاسم شريفي، رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري، إنه بعد إجراء فحوص DNA تم التعرف على هوية جثث سبعة قتلى لقوا حتفهم في خان طومان.

وأضاف المسؤول أن القتلى إيرانيون من أقاليم مازندران، البرز، قزوين، خوزستان، وتمت إعادتهم إلى إيران، على أن يتم دفنهم يوم غد الاثنين.

وكانت طهران وصفت حادثة خان طومان بالكارثة، واعترفت بسقوط 13 قتيلا وإصابة 18 عنصرا آخرين جراءها، إضافة إلى أسر ستة من المتطوعين الإيرانيين.

المصدر: RT