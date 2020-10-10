البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز الـ150 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 559 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 150198 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 26749 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد خمسة ملايين و82 ألفا و637 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

المصدر: "رويترز"