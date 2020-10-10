تركيا.. اعتقال 22 شخصا بسبب تطبيق على الهاتف

أعلنت السلطات التركية عن اعتقال 22 شخصا معظمهم مدرسون في 12 مقاطعة، بسبب استخدام تطبيق "بايلوك ByLock" الهاتفي.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال الأسبوع الماضي ضد مدرسين وطبيب وربة منزل وتاجر وضابط شرطة.

وأكدت، أنه "تم نقل المشتبه بهم الذين انتهت إجراءاتهم لدى الشرطة، إلى المحكمة بعد الفحص الطبي في وحدة الطب العدلي في أضنة".

وأفرج مكتب المدعي العام عن 3 من المشتبه بهم، فيما استمر اعتقال 7 بمن فيهم صاحب المتجر، وصدرت أوامر مراقبة قضائية بحق الـ13 الآخرين، فيما تواصل الشرطة ملاحقة مشتبه به لم يعثر عليه بعد.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن جميع المعتقلين، هم من الذين تم فصلهم من وظائفهم في الشرطة والتدريس والطب.

وتؤكد الحكومة التركية أن مدبري انقلاب 2016 استخدموا تطبيق "بايلوك ByLock" للتواصل، وبموجب هذه التهمة تم اعتقال وفصل المئات من وظائفهم، رغم أن التطبيق كان متاحا للتحميل عبر الإنترنت.

المصدر: "زمان التركية"