جزر الكناري تشهد أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2006

أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن ما يزيد على ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال اليومين الماضيين، في أكبر تدفق للمهاجرين منذ أزمتهم عام 2006.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر، إن "1015 مهاجرا وصلوا إلى الجزر الإسبانية السبع على متن 485 قاربا بين يومي الخميس والسبت".

وأضاف: "لم يصل مثل هذا العدد منذ 14 عاما، عندما وصل ما يزيد على 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، نتيجة إغلاق طرق أخرى مودية إلى أوروبا".

ويؤكد محللون وجماعات حقوقية، أن "تعزيز الأمن على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط، يدفع المهربين والمهاجرين جنوبا إلى المخاطرة بالعبور المحفوف بالمخاطر إلى جزر الكناري الواقعة على بعد حوالي 97 كيلومترا غربا".

المصدر: "رويترز"