فرنسا.. 5 قتلى جراء اصطدام طائرتين

لقي 5 أشخاص حتفهم إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة غربي فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية يوم السبت.

واصطدمت طائرة شراعية صغيرة كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز "دي أيه 40" كان على متنها 3 أشخاص عند حوالى الساعة 16.30 (14.30 بتوقيت غرينتش) في إقليم أندر ايه لوار، حسب ما أفادت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الـ5، بحسب المصدر ذاته وتم إرسال نحو 50 عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان.

المصدر: أ ف ب