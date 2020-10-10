رئيس الوزراء القرغيزي الجديد يشيد بأهمية العلاقات مع روسيا

شدد سادير جباروف عقب موافقة البرلمان القرغيزي اليوم السبت على تعيينه رئيسا للحكومة، على الأهمية القصوى للعلاقات الاستراتيجية مع روسيا بالنسبة لبلاده.

وقال جباروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الطارئة التي صادق فيها البرلمان على تعيينه: "روسيا كانت وستظل أهم شريك استراتيجي لنا، ويربطنا بها الكثير، ولاسيما من الناحية الجيوسياسية".

وجاء تعيين جباروف على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة التي هزت قرغيزستان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من سبتمبر.

وكان جباروف بين السياسيين المسجونين الذين أفرج عنهم المحتجون المؤيدون للأحزاب التي لم تحصل على مقاعد في البرلمان، حسب نتائج الانتخابات.

وسبق أن قبع جباروف في السجن عام 2017 بتهمة تدبير محاولة اختطاف محافظ إيسيك كول رهينة خلال مظاهرات معارضة في يونيو 2013.

وعلى خلفية الاضطرابات واسعة النطاق في البلاد، اضطر الرئيس سورونباي جينبيكوف إلى إقالة الحكومة، فيما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات.

المصدر: وكالات