بريطانيا.. كورونا يعزل زوجة أصغر الأمراء

أعلن قصر بكنغهام، أن الأميرة صوفي كونتيسة ويسكس زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، عزلت نفسها في منزلها بعدما خالطت شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

وقال المتحدث باسم القصر الملكي إن الأميرة البالغة 55 عاما لم تظهر عليها أي أعراض، لكنها عزلت نفسها اتباعا لتعليمات الحكومة، ولم تخالط أيا من أفراد الأسرة المالكة منذ كشف مخالطتها للمصاب.

وتزوجت الأميرة صوفي وهي مديرة علاقات عامة سابقة الأمير إدوارد عام 1999 وأنجبت له ابنا وابنة.

المصدر: وكالات