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مدينة فرنسية تدعم الاعتراف "باستقلال" قره باغ

أخبار العالم

مدينة فرنسية تدعم الاعتراف
Sputnik
أعلام أرمينيا وجمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد
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صوتت سلطات مدينة ألفورتفيل الواقعة جنوب شرقي باريس لصالح اعتراف فرنسا "باستقلال" جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وأكد نائب رئيس بلدية المدينة، غارو خاتشيكيان، على حسابه في "تويتر" أن أعضاء البلدية صوتوا بالإجماع لصالح اعتراف الحكومة الفرنسية "باستقلال الجمهورية المعلنة ذاتيا" والتي تعتبرها أذربيجان جزءا من أراضيها.

كما وافقت بلدية المدينة على تقديم مساعدات مالية وإنسانية لسكان الجمهورية غير المعترف بها دوليا.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية بين أذربيجان وقوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: وكالات

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