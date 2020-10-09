مدينة فرنسية تدعم الاعتراف "باستقلال" قره باغ

صوتت سلطات مدينة ألفورتفيل الواقعة جنوب شرقي باريس لصالح اعتراف فرنسا "باستقلال" جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وأكد نائب رئيس بلدية المدينة، غارو خاتشيكيان، على حسابه في "تويتر" أن أعضاء البلدية صوتوا بالإجماع لصالح اعتراف الحكومة الفرنسية "باستقلال الجمهورية المعلنة ذاتيا" والتي تعتبرها أذربيجان جزءا من أراضيها.

كما وافقت بلدية المدينة على تقديم مساعدات مالية وإنسانية لسكان الجمهورية غير المعترف بها دوليا.

Le conseil municipal d’@Alfortville_94 vient de voter un vœu à l’unanimité 💪 : reconnaissance de la République du #HautKarabagh (#Artsakh en arménien) par la #France et une aide financière exceptionnelle d’Alfortville pour la population arménienne d’Artsakh 🇦🇲🇦🇲🇦🇲 — Garo Khachikian (@GaroKhachikian) October 8, 2020

ويأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية بين أذربيجان وقوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: وكالات