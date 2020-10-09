أنقرة تتوقع فشل اجتماع مينسك بشأن قره باغ

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيفشل ما لم يتضمن "خطة لإنهاء احتلال قره باغ".

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وأكد قالن في مقابلة تلفزيونية الجمعة، أن تركيا تدعم الحل الدبلوماسي بين أرمينيا وأذربيجان، معتبرا أن "مجموعة مينسك لديها توجيهات محددة لإنهاء النزاعات القائمة".

واعتبر قالن أن المجموعة قامت بالقليل لوضع حد لهذه المشكلة في جنوب القوقاز، مشيرا إلى أن ما يطالب به الأذربيجانيون أيضا هو إيجاد خارطة طريق جديدة.

وقال: "نعم لوقف إطلاق النار، لكن يجب أن يكون مستداما، والشيء الوحيد الذي سيجعله مستداما هو الحديث عن إنهاء الاحتلال الأرمني للأراضي الأذربيجانية".

وشدد قالن على أن إقليم قره باغ هو أرض أذربيجانية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مضيفا "نعم للحل الدبلوماسي، ولكن يجب أن يأتي مع جدول زمني وخارطة طريق لإنهاء احتلال الإقليم من قبل أرمينيا".

وردا على سؤال "هل تؤيد تركيا جهود الممثلين الفرنسيين والروس والأمريكيين (الدول المشاركة في رئاسة مجموعة منيسك) المتوجهين إلى جنيف لبدء رسم خارطة طريق؟"، قال قالن "إذا كانوا يطالبون فقط بوقف إطلاق النار، فلن يكون أكثر من تكرار لما حدث في السنوات الثلاثين الماضية"، مشددا على أنه "إذا لم يتضمن الاجتماع خطة مفصلة لإنهاء الاحتلال، فمن شبه المؤكد أنه سيفشل".

المصدر: الأناضول