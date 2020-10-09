كيم جونغ أون يغيب عن زيارة قصر الشمس قبل يوم من عيد تأسيس الحزب الحاكم

زار كبار مسؤولي كوريا الشمالية، قبل يوم من الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، ضريحي كل من مؤسس الدولة كيم إيل سونغ وخليفته كيم جونغ إيل، في قصر الشمس "كومسوسان".

إلا أن زعيم البلاد الحالي، ونجل مؤسس الدولة، كيم جونغ أون غاب، على غير العادة، عن هذه الزيارة التي وضعت خلالها أكاليل الزهور أمام تمثالي زعيمي البلاد الراحلين في انتظار انطلاق الاحتفالات الكبرى غدا السبت بهذا العيد الذي يعد من بين أهم أعياد كوريا الشمالية.

كوريا الجنوبية، التي تراقب الوضع في الجارة الشمالية عن كثب وبحساسية بالغة، تتوقع أن تتخلل هذه الاحتفالات، التي ستكون أكبر من نظيراتها للعام الماضي، استعراضات عسكرية تكشف فيها بيونغ يونغ مجددا قدراتها العسكرية الأحدث واستعراضها أسلحة استراتيجية متطورة جديدة.

المصدر: وكالة يونهاب.