إصابة 3 صحفيين بقصف كاتدرائية مسيحية في قره باغ

أعلنت جمهورية قرغ باه المعلنة من جانب واحد، أن ثلاثة صحفيين أصيبوا اليوم الخميس جراء قصف قوات أذربيجان كاتدرائية في مدينة شوشي.

وذكر أمين المظالم في الجمهورية أرتاك بيغلاريان على حسابه في "تويتر" أن كاتدرائية المسيح المخلص "كازانشيتسوتس" التي تعود إلى القرن الـ19، تعرضت للقصف للمرة الثانية خلال اليوم ولدى توثيق هؤلاء الصحفيين حجم الأضرار جراء الهجوم الأول.

واتهم بيغلاريان قوات أذربيجان باستهداف الصحفيين عمدا ومتابعة عملهم بواسطة طائرة مسيرة.

#BREAKING!#Azerbaijan just second time struck the Ghazanchetsots church of #Shushi, there are 3 wounded journalists recording the previous strike effects.

It's an intentional & targetted strike to the church & journalists as they were watching by drone.#DontBeBlind — Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 8, 2020

وأكد مكتب الإعلام الموحد التابع لحكومة أرمينيا أن أحد الصحفيين المصابين روسي ويخضع الآن لعملية جراحية.

وأفادت تقارير صحفية بأن هذا الصحفي هو رئيس تحرير موقع segodnia.ru يوري كوتيونوك، مشيرة إلى أنه تعرض لجروح بالغة ويحاول الأطباء إنقاذ حياته.

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وذكر شهود أن أحد الصحفيين المصابين بجروح أقل خطورة هو مراسل موقع "ضباط روسيا" ليفون أرزانوف، وهو ضابط متقاعد برتبة مقدم وسبق أن عمل عام 2018 مستشارا عسكريا في سوريا ويتعاون أيضا مع صحيفة "النجمة الحمراء" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وسبق أن نفت وزارة الدفاع في أذربيجان وجود أي علاقة لها بقصف الكاتدرائية.

المصدر: RT + وكالات