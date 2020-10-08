"ذبابة بينس" تنتقم من "ذبابة كلينتون"

خطفت ذبابة الأضواء خلال المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومايك بينس أمس الأربعاء، بعد أن وقفت على رأس بينس لمدة دقيقتين تقريبا دون أن يشعر بذلك.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية بعدما تداول روادها مقطع فيديو لبينس، وعلى رأسه ذبابة، ودشن رواد مواقع "تويتر" هاشتاغ Pence الذي أصبح الأكثر تداولا على النطاق العالمي، حيث شارك فيه مستخدمو الموقع صور لبينس وعلى رأسه الذبابة.

Just a full minute of a fly on Pence's head: pic.twitter.com/PjmoXDHdgV — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) October 8, 2020

كما تم تدشين حسابات على "تويتر" تشمل أسماؤها عبارة "ذبابة بينس" ونالت خلال ساعات آلاف المشتركين وأصبحت ساحة يستخدمها الديمقراطيون لنشر نكت وتعليقات ساخرة من الجمهوريين ومرشحهم.

ومن سخرية القدر أنه خلال المناظرة بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، هبطت ذبابة كبيرة بين عيني كلينتون، وسخر الجمهوريون آنذاك بطرق مختلفة من السيدة الأولى السابقة قائلين "الذباب يتطاير إلى الهراء الذي تبثه" و"تتدفق حول قوى الظلام" وإلى آخره.

Before Mike Pence, Hillary Clinton had her own fly debate moment https://t.co/plcJIuVF8Ypic.twitter.com/JWcU9oBqW7 — New York Post (@nypost) October 8, 2020

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وجاء الآن دور الديمقراطيين للانتقام، وبات أهون وصف ينعت به بينس على شبكات التواصل الاجتماعي هو "أمير الأكاذيب" (Lord of Lies)، في اقتباس لفظي لعنوان الرواية المشهورة "أمير الذباب" (Lord of Flies).

ونشر المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن صورة على حسابه في "تويتر" وهو يمسك بيده "مضرب الذباب"، وعلق كاتبا: "قدم عرضا بقيمة 5 دولارات للمساعدة في إطلاق هذه الحملة".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8tpic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

كما أعاد نشر تغريدة لصورة "مضرب الذباب"، جاء فيها "يبعد الذباب والأكاذيب. احصل عليه".

Swats away flies and lies. Get yours today: https://t.co/ehsECKfDPOpic.twitter.com/oVLHHmq85c — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) October 8, 2020

المصدر: RT