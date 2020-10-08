إقالة رئيس جهاز الأمن القومي الأرمني بعد 4 أشهر من توليه المنصب

أمر الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان اليوم الخميس بإعفاء رئيس جهاز الأمن القومي في البلاد، أرغيشتي كياراميان، من منصبه، بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه.

وأكد الرئيس الأرمني أن قرار إقالة كياراميان البالغ من العمر 29 عاما فقط جاء باقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأمر سركيسيان بتعيين ميكائيل أمبارتسوميان قائما بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي.

وشن كياراميان خلال الفترة القصيرة لتوليه منصب رئيس جهاز الأمن القومي سلسلة حملات تمشيط طالت موظفين في جهازه تلقوا تعليما في روسيا، وذلك بزعم تجسسهم لصالح موسكو.

وتأتي إقالة كياراميان في ظل تصعيد عسكري جديد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ.

المصدر: وكالات