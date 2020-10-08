ترامب: "إصابتي نعمة من الله"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا المستجد بأنها كانت "نعمة من الله"، متعهدا بتوفير العلاجات التجريبية مجانا لكل الأمريكيين.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر الأربعاء "أعتقد أن إصابتي به كانت نعمة من الله. كانت نعمة غير ظاهرة"، مشيرا إلى أن استخدامه دواء من إنتاج شركة ريجينيرون أتاح له تجربة مدى فعاليته. وتوجه للشعب الأمريكي قائلا: "أريد أن أنقل إليكم ما حصلت عليه. وسوف أجعله بالمجان".

ويسعى ترامب جاهدا لإعادة تنشيط حملته الانتخابية المتعثرة وذلك بعد يومين من خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وقد أكد مرارا أنه يشعر بأنه على ما يرام حتى الآن في رحلة تعافيه من مرض كوفيد-19، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب لا يزال حاملا للفيروس.

إلا أن طبيبه شون كونلي، أعلن في بيان أن ترامب الذي سيواجه المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر لم تظهر عليه أعراض كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشددا على أن فحص ترامب الجسدي والمؤشرات الحيوية "لا تزال جميعها مستقرة وفي النطاق الطبيعي".

المصدر: "رويترز"