العدل الأمريكية تصادر مواقع إلكترونية إيرانية "يشغلها الحرس الثوري"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت أسماء 92 موقعا إلكترونيا إيرانيا دعائيا، بينها أربعة مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية "يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الحرس الثوري ومن خلال هذه المواقع، يهدف إلى التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة"، مشيرة الى أن "تحديد هذه المواقع تم بفضل معلومات حصلت عليها من غوغل ثم بمساعدة من موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي".

وذكرت أن "أربعة من هذه المواقع هي "نيوز ستاند 7 دوت كوم" و"يو أس جورنال دوت نت" و"يو أس جورنال دوت يو أس" و"تي دبليو توداي دوت نت". أما المواقع الـ88 الأخرى، فـ"تتضمن مواقع إخبارية تهدف إلى نشر الدعاية الإيرانية الموجهة إلى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

ولفتت بأن "زوار هذه المواقع واعتبارا من الأربعاء باتوا يرون رسالة تحمل شعاري وزارة العدل الأميركية والـ"إف بي آي" بعنوان "هذا الموقع تمت مصادرته" ويشرح مضمونها أن هذا النطاق تمت مصادرته من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا".

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله "سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة أمامنا لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أمريكية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأمريكي ونشر الفوضى".

المصدر: "AFP"