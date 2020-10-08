ترامب: بينس فاز على هاريس بفارق كبير

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المناظرة التي جرت بين نائبه مايك بينس ومنافسته الديمقراطية كمالا هاريس، معتبرا أن بينس فاز على هاريس.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر": مايك بينس فاز بفارق كبير!".

وجرت المناظرة الانتخابية بين بينس وهاريس في مدينة سولت لايك سيتي بولاية يوتاه الأمريكية. وتمحورت حول ​فيروس كورونا​ المستجد والإجراءات التي اتخذها ترامب لمنع التفشي، كما تناولت ​الوضع الاقتصادي​ والحرب التجارية مع ​الصين​. بالإضافة الى مزاعم تهرب ترامب الضريبي حيث اتهمت هاريس الرئيس الأمريكي بدفع 750 دولارا فقط كضرائب.

المصدر: "رويترز" + RT