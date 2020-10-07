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فلوريدا ما بين ترامب و بايدن

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فلوريدا ما بين ترامب و بايدن
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انقسم سكان ولاية فلوريدا الأمريكية، ما بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومؤيدين لمنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، بنسب متفاوتة.

ووفقا لشركة الإحصاء العالمية " IPSOS"، من المرجح أن تذهب 49% من أصوات الناخبين في فلوريدا إلى بايدن، بينما سيحصل ترامب على 45% من الأصوات.

ويبدي مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة اهتماما واسعا بكل الولايات، إذ أن ولاية واحدة قد تصنع الفرق في نتائج هذه المعركة الانتخابية التي تعتبر من أبرز الأحداث العالمية ومحط أنظار العالم.

المصدر : "رويترز"

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