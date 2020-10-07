المحكمة تفرج عن شرطي متهم في قضية "جورج فلويد "

أفرجت محكمة أمريكية عن شرطي متهم في قضية مقتل "جوروج فلويد"، مقابل كفالة مالية.

يذكر أن قضية "جورج فلويد" أثارت ضجة عالمية كبيرة إثر التوقيف الوحشي من جانب الشرطة الأمريكية وأدى إلى مقتل فلويد، وشهدت تضامنا واسعا من قبل الشعب الأميركي والعالم.

وعانت الولايات المتحدة من موجة غضب و احتجاجات عارمة لمدة أسابيع تنديدا بهذا العمل الذي وصفه الكثيرون بالـ"عنصري"، وقالوا إن الشرطة تعاملت بهذه الوحشية بسبب بشرة فلويد السمراء.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية