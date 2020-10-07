أذربيجان: لا نحتاج لأي مسلحين أجانب لكن مرتزقة من سوريا ولبنان يقاتلون إلى جانب أرمينيا في قره باغ

أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، أن مسلحين من سوريا ولبنان يخوضون القتال إلى جانب القوات الأرمنية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الأذربيجانية، اللواء حسين محمدوف، نفيه في حوار معها وجود أي مسلحين أجانب يخوضون القتال إلى جانب بلاده في قره باغ.

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وصرح الضابط رفيع المستوى: "الجيش الأذربيجاني على مستوى استعداد جيد، ولا نعاني من أي نقص في العسكريين. لدينا جيش مهني ونحقق بنجاح الأهداف المطروحة".

وتابع: "لا يوجد، ولا يمكن أن يوجد، في جانبنا أي مرتزقة، لكنهم موجودون في الجانب الآخر، وهذا ما اعترف به الأرمن أنفسهم، والحديث يدور عن مسلحين من سوريا ولبنان".

وسبق أن تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب في القتال الذي تجدد بقره باغ على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وأكدت دول مختلفة، منها روسيا وفرنسا، وجود مسلحين أجانب في قره باغ، محذرة من خطورة هذا التطور.

من جانبه، اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، تركيا، وهي أكبر حلفاء أذربيجان في النزاع مع أرمينيا، بنقل متطرفين من بلاده ودول أخرى إلى قره باغ.

المصدر: نوفوستي