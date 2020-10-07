تايوان تشيع رئيسها السابق (صور)

شيعت تايوان، اليوم الأربعاء، رئيسها السابق لي تينغ-هوي، الذي يعرف بأنه "أبو الديمقراطية" لدوره في إنهاء الحكم الاستبدادي لصالح تعددية حرة، وفي تحدي مساعي الصين لضم الجزيرة.

وحضرت الرئيسة التايوانية الحالية، تساي إينغ-وين، الجنازة الرسمية، التي أقيمت بمقبرة عسكرية في الجبال خارج العاصمة تايبه.

وكان لي تينغ-هوي، الذي توفي في يوليو عن عمر يناهز 97 عاما، رئيسا لتايوان بين عامي 1988 و2000.

Reuters

وأقيم حفل تأبين للي الشهر الماضي، وعندها أجرت الصين مناورات حربية في المياه المحيطة بجزيرة تايوان، مثلما فعلت عند انتخابه كأول رئيس ديمقراطي لتايوان في عام 1996.

وكان انتخاب لي كأول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية في مارس 1996 أعظم خطوة في تحدي الصين، إذ جاء في أعقاب تلك المناورات الحربية والإختبارات الصاروخية التي أجرتها بكين قرب تايوان.

Reuters

ودفعت تلك الحوادث الصين وتايوان إلى شفا الحرب، مما حمل الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة في تحذير لحكومة بكين.

المصدر: رويترز