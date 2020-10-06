كورونا في الهند لا يظهر أي علامة على التراجع..

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 61267 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6.69 مليون إصابة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 884 إلى 103569.

إقرأ المزيد

وكان عدد الوفيات تجاوز مئة ألف يوم السبت الماضي، لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء في الهند أي علامة على التراجع.

وخففت السلطات الهندية الأسبوع الماضي بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

المصدر: رويترز