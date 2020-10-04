نزاع قره باغ.. أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة جبرائيل وأرمينيا تنفي

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، عن انتزاع قوات بلاده مدينة جبرائيل وعددا من القرى المجاورة لها من قبضة قوات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وذكر علييف في تغريدة نشرها قبل قليل على حسابه في "تويتر": "حرر الجيش الأذربيجاني اليوم مدينة جبرائيل وعدة قرى في مقاطعتها من الاحتلال. المجد لجيش أذربيجان! قره باغ جزء من أذربيجان!".

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020

ولم يقدم الجانب الأذربيجاني حتى الآن أي أدلة تثبت صدقية هذا الإعلان، فيما ذكرت المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا، شوشان ستيبانيان، على صفحتها في "فيسبوك" أن الأنباء عن سيطرة أذربيجان على جبرائيل كاذبة.

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في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، صحة إعلان علييف أمس عن سيطرة القوات الأذربيجانية على قرية ماداغيز في منطقة تارتار.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن المواجهات مستمرة على طول خط التماس بين طرفي النزاع، مشيرة إلى أن الاشتباكات الأشد شراسة تدور في المحورين الشمالي والجنوبي.

وتابعت: "يشن العدو هجمات مستمرة يجري إحباطها نتيجة للاعمال الحازمة من قبل جيش الدفاع".

المصدر: RT