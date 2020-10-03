قتيل وإصابتان في إطلاق رصاص داخل مبنى سكني في تورنتو الكندية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار داخل مبنى سكني بشمال مدينة تورونتو الكندية.

وقالت قناة "سي تي في"، يوم السبت، إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح السبت.

وأشارت إلى أن، الجيران في البناية أبلغوا الشرطة عن إطلاق النار في شقة تقع في الطابق الأول.

وعثر رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، ثلاثة رجال مصابين بطلقات نارية، توفي أحدهم لاحقا. وذكر الأطباء، أن حالة المصابين الباقيين، خطيرة.

وباشرت الشرطة، بالبحث عن اثنين يشتبه في تورطهما في إطلاق النار. ويجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: تاس