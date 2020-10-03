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إيران.. القبض على المتورطين بقتل 3 كوادر من الحرس الثوري

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إيران.. القبض على المتورطين بقتل 3 كوادر من الحرس الثوري
Reuters
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أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في فيلق القدس التابع للحرس الثوري عن اعتقال الضالعين في قتل 3 كوادر من الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان بجنوب شرقي إيران.

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مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران

وقالت الدائرة في بيان إنه وفي ضوء المتابعات والإجراءات الاستخبارية، تمكنت قوات مقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية من اعتقال العناصر الرئيسية والعناصر الأخرى ذات الصلة بالحادث الذي وقع يوم 29 سبتمبر، والذي أدى إلى مقتل 3 من كوادر الحرس الثوري وإصابة آخر بجراح.   

يشار إلى أن سيارتين تابعتين لقوات التعبئة في مدينة نيكشهر تعرضتا لهجوم في طريقهما من مدينة أسبكة إلى مدينة نيكشهر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة "بيجو 405" ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من قوات التعبئة وجرح رابع.

المصدر: فارس

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