إصابة مدير حملة ترامب ومستشارة البيت الأبيض السابقة بكورونا

جاءت اختبارات فيروس كورونا لكل من بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض السابقة إيجابية.

وقالت كيليان كونواي في تغريدة لها على "تويتر" اليوم : "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن. بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".

وأضافت: "كالعادة ، قلبي مع كل من تأثر بهذا الوباء العالمي".

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

كما قال مسؤول كبير، إنه ثبتت إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث شخصية في الدائرة المقربة لترامب مصاب بـ "Covid-19".

وتلقى ستيبين، البالغ من العمر 42 عاما، نتائج الاختبار مساء أمس الجمعة، وهو يعاني، بحسب ما وصفه المسؤول، من أعراض "خفيفة تشبه الانفلونزا".

وسافر ستيبين إلى كليفلاند مع الرئيس الأمريكي وفريقه، يوم الثلاثاء، لإجراء أول مناظرة رئاسية، وشوهد على مقربة من هوب هيكس، كبيرة مساعدي ترامب الذي ثبتت إصابتها أيضا.

إقرأ المزيد

وكان ستيبين من بين مجموعة من كبار موظفي حملة ترامب الذين خضعوا للاختبار، لكنه الوحيد الذي جاءت نتائجه إيجابية حتى الآن. وكانت نتائج اختبار نائب مدير الحملة جاستن كلارك سلبية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الفحوص أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج.

ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره.

المصدر: وكالات