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تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

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تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
Reuters SAL/
تدابير احترازية ضد كورونا في إسرائيل
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أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل 11 وفاة و5430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1633 والإصابات إلى 258920، بينما بلغ العدد الكلي للمتعافين 185122.

وتوصف حالة 839 مريضا بالخطيرة، ويخضع 203 منهم للعلاج عبر أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة فحوصات كورونا الإيجابية بلغت أدنى مستوى لها منذ نحو أسبوعين بـ 10.5 بالمئة.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير، أعلن اليوم الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للبلاد، واحتجاجا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن كورونا.

وقال زمير، الذي ينتمي لحزب "أزرق أبيض": "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء".

وكتب زمير في منشور على "فيسبوك" "التقيت اليوم ببيني غانتس وأخبرته أنني أستقيل من منصبي كوزير في الحكومة. لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه".

المصدر: وكالات

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