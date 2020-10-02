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الدفاع الأرمنية: صد جميع هجمات العدو وقوات قره باغ حققت تقدما في بعض جوانب الجبهة

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الدفاع الأرمنية: صد جميع هجمات العدو وقوات قره باغ حققت تقدما في بعض جوانب الجبهة
Reuters
عسكريون أرمن في إقليم ناغورني قره باغ.
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قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ صدت كل "هجمات العدو" وتمكنت من تحقيق تقدم ميداني في بعض جوانب الجبهة.

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وصرح المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أن القوات الأرمنية في قره باغ تخوض معارك صعبة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، موضحا أن معظمها دفاعية.

وتابع أوفانيسيان: "تم صد كل هجمات العدو، وفي بعض الجوانب حقق الجانب الأرمنية تقدما".

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذربيجانية خسرت خلال يوم واحد فقط 540 عسكريا بينما تمت إصابة نحو 700 آخرين.

وسبق أن نفت أذربيجان مرارا صحة المعطيات التي تقدمها أرمينيا بشأن الأوضاع الميدانية في جبهات القتال في قره باغ، قائلة إن هذه البيانات دعائية.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: وكالات 

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