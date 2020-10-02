أرمينيا تضع قواتها في حالة التأهب القصوى وسط التصعيد في قره باغ

أعلنت حكومة أرمينيا، اليوم الجمعة، عن وضع وحدات قواتها المسلحة في حالة التأهب القصوى، على خلفية المواجهات المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.

وأشارت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها أن هذا القرار يأتي في ظل الأحكام العرفية المفروضة في البلاد على خلفية تجدد القتال في قره باغ.

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وأكدت الوزارة إقامة مراكز للتجنيد في القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن وحدات الجيش المزودة بالأفراد والمعدات انتشرت في المواقع الدفاعية.

ولفت البيان إلى أن تزويد وحدات الجيش جرى بالتنسيق مع السلطات المحلية وائتلاف المتطوعين "يركرابا".

ويأتي ذلك في وقت هددت فيه أذربيجان بشن غارات على مواقع عسكرية في عمق الأراضي الأرمنية، ردا على هجوم صاروخي مزعوم على أراضيها، تنفيه أرمينيا.

المصدر: سبوتنيك-أرمينيا