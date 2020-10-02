أردوغان يتمنى الشفاء لترامب وميلانيا

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خبر إصابة نظيره الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

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وقال أردوغان في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، التي ثبتت إصابتها بـ COVID-19".

وأضاف: "آمل بصدق أن يتغلبا على فترة الحجر الصحي دون مشاكل وأن يستعيدا صحتهما في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب إيجابية الفحص الذي أجراه وميلانيا، عقب تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي رافقته في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بكورونا.

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.



I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020

المصدر: RT