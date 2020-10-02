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أردوغان يتمنى الشفاء لترامب وميلانيا

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أردوغان يتمنى الشفاء لترامب وميلانيا
Reuters
رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خبر إصابة نظيره الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

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ردود الفعل العالمية على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا
ردود الفعل العالمية على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

وقال أردوغان في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، التي ثبتت إصابتها بـ COVID-19".

وأضاف: "آمل بصدق أن يتغلبا على فترة الحجر الصحي دون مشاكل وأن يستعيدا صحتهما في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب إيجابية الفحص الذي أجراه وميلانيا، عقب تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي رافقته في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، بكورونا.

المصدر: RT

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