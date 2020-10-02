رسالة نتنياهو لترامب بعد إصابته بكورونا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خبر إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

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وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن اليوم في تغريدة عن إصابته والسيدة الأولى بالوباء، وقال: "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

ويأتي ذلك بعد تأكد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا، حيث رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

المصدر: RT