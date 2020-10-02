رأي: إصابة ترامب بكورونا قد تقضي على آماله في الفوز بفترة رئاسية ثانية

قال المحلل السياسي المصري الأمريكي، ماك شرقاوي، في حديث خاص لـ RT إن إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ربما يكون الضربة القاصمة له.

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وأضاف: "إنها قد تقضي على فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لو أحسن منافسه جو بايدن استغلالها فى حملته الانتخابية"، وأشار إلى أن دخول دونالد ترامب الحجر الصحي ليس اختياريا بل إجباربا" وهو ما قد يترتب عليه تداعيات قانونية حسب نص المادة 25 من الدستور الأمريكي، التي تضع الخيارات في حال عجز الرئيس عن مزاولة مهام منصبه حيث يكون نائب الرئيس هو الشخص الذي تمنح له صلاحيات الرئيس، وفي حال عجز نائب الرئيس تكون نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب هي من تمنح لها صلاحيات الرئيس".

وأشار شرقاوي إلى أن هبوط العقود الأجلة للنفط مؤكد وسوف يتبعه هبوط في مؤشرات البورصة الأمريكية ناسداك وداو جونز، التي من المتوقع أن تشهد انهيارات حادة بعد افتتاحها في الساعات المقبلة.

ولفت المحلل السياسي المصري الأمريكي، ماك شرقاوي، إلى أن "هناك مجالا لحملة جو بايدن للقضاء على فرص ترامب في الفوز برئاسة ثانية، في حال استغلال إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا لإظهار قصور الإدارة الأمريكية الحالية في مواجهة فيروس كورونا، خاصة أن إصابة ترامب كانت رقم 47 ألفا فى عدد الإصابات اليوم، وأن حجم الوفيات بسبب كورونا في أمريكا وصل إلى 206 آلاف، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 ألف بنهاية الموسم. لكن وفي المقابل فإن إصابة ترامب بكورونا قد تكون الدافع للتعجيل بإعلان الوصول للقاح للفيروس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع نوفمبر المقبل، وفي هذه الحالة قد يكسب ترامب الجولة، خاصة أن الشعب الأمريكي في تلك الحالة سوف يتعاطف معه ويعزز من فرص نجاحه".

المصدر: RT