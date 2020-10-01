إسرائيل.. حصيلة وفيات كورونا تصل إلى 1600 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، منها 29 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1600 شخص.

وأشارت وزارة الصحة، مساء الخميس، إلى أنها أجرت 43261 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، وتم تأكيد 5507 حالات إيجابية جديدة، أو حالة إيجابية واحدة من بين كل 8 حالات تم فحصها، ما يرفع نسبة انتشار العدوى في البلاد إلى 12.1%.

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ومنذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، بلغ إجمالي عدد المصابين 252 ألفا و533 شخصا، بما في ذلك 71956 حالة نشطة حاليا. ومن بين المصابين 817 شخصا في حالة حرجة، و186 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن إسرائيل أعادت فرض إجراءات الإغلاق منذ 18 سبتمبر الماضي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم تشديد الإجراءات اعتبارا من 25 سبتمبر.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة وافقت على تمديد الإجراءات حتى 14 أكتوبر الجاري، لكن هذا القرار يتطلب موافقة الكنيست.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية