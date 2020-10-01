أردوغان: لن نستشير باشنيان حول دعمنا لأذربيجان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده "لن تستشير أرمينيا" بشأن الدعم الموجه لأذربيجان، فيما يتعلق بقضية قره باغ.

وأكد أردوغان في كلمة خلال افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "لن نستشير باشنيان (رئيس وزراء أرمينيا)، فيما سنقوم به، نحن من اتخذ القرار بدعم أذربيجان".

وجاءت تصريحات أردوغان ردا على دعوة رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان، تركيا في "عدم التدخل بالنزاع الأرميني الأذربيجاني".

وتبادلت كل من باكو ويريفان اللوم في بدء الأعمال العدائية الأحد الماضي، حيث أدخلت أرمينيا الأحكام العرفية وأعلنت التعبئة العامة، فيما فرض حظر تجول في أذربيجان ونفذت الحكومة هناك تعبئة جزئية.

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكون باشنيان، في اليوم ذاته، المجتمع الدولي لضمان عدم تدخل تركيا في النزاع بين بلاده مع أذربيجان.

من جانبه دعا المجتمع الدولي أطراف النزاع إلى "ضبط النفس، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات".

المصدر: الأناضول + وكالات