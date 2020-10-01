وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الجزائر في أول زيارة منذ 15 عاما

وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع أمريكي، منذ 15 عاما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة مغاربية لوزير الدفاع الأمريكي تشمل تونس والجزائر والمغرب.

وكانت تونس أول محطة في جولة وزير الدفاع الأمريكي، حيث التقى أمس الأربعاء، بالرئيس قيس سعيد ونظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج.

ومن المقرر أن ينهي وزير الدفاع الأمريكي جولته غدا الجمعة في المغرب، التي تستضيف مناورات "الأسد الإفريقي" العسكرية التي تجري سنويا بقيادة "أفريكوم" (القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا).

المصدر: RT + وكالات