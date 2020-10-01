المعارضة البيلاروسية تطلب وساطة بوتين

قالت المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إنه "سيكون رائعا" في حال كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيطا بين السلطات البيلاروسية وقوى المعارضة في البلاد.

وأضافت المعارضة البيلاروسية التي تقيم في الخارج، في مقابلة مع إذاعة "RTL": "لقد قلنا دائما إننا منفتحون على الحوار. نود أن تكون دول الجوار أولا وسطاء في هذه المفاوضات مع السلطات".

وأكدت أنه "سيكون من الرائع أن يدعو الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، بوتين للمشاركة والتوسط في هذه المفاوضات".

والتقى ماكرون، الذي كان في زيارة إلى جمهورية ليتوانيا المجاورة لبيلاروس، بتيخانوفسكايا أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت تيخانوفسكايا إن ممثلي المعارضة البيلاروسية أبلغوا ماكرون أنهم مستعدون للحوار مع السلطات الروسية وأن هذا التواصل مهم بالنسبة لهم.

ودعت المعارضة البيلاروسية إلى حوار مع الحكومة البيلاروسية من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: نوفوستي