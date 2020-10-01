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فرنسا تطالب أوروبا باتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا ومعاقبتها

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فرنسا تطالب أوروبا باتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا ومعاقبتها
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس إن على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة.

وأضاف الوزير لقناة (فرانس2) التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".

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ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

المصدر: رويترز

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