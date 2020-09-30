أرمينيا: أذربيجان سلمت إلى تركيا قيادة عملياتها الجوية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن حكومة أذربيجان سلمت تركيا قيادة عملياتها الجوية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين يريفان وباكو.

وصرحت المتحدثة باسم الوزارة شوشان ستيبانيان، بأن مقاتلتين من طراز "إف-16" تنفذان تحليقاتهما انطلاقا من مدينة كردامير، وطائرات هجومية من طراز "سو-25" أذرية، وطائرات مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" نفذت منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم سلسلة غارات على قرى وبلدات في قره باغ.

وتابعت المتحدثة أن تلك الطائرات تتلقى الأوامر من مركز قيادي يعمل عن بعد E7-T، مشيرة إلى أن المركز في منطقة أرضروم-قارص شرق تركيا، ومن المرجح أن قيادة العمليات تدار من متن طائرة.

كما ذكرت ستيبانيان أن تحليقات وغارات الطائرات المسيرة التركية في المنطقة تدار بواسطة مركز قيادي متواجد قرب حدود مقاطعة هادروت التابعة لجمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل لاحقا.

المصدر: سبوتنيك-أرمينيا