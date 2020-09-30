أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في السودان يفتون بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات
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أفتى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في السودان بالإجماع، اليوم الأربعاء، بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات.
يذكر أن بيان المجمع، الذي يعد بمثابة المركز القومي للإفتاء في السودان، جاء وسط ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الخرطوم من أجل انضمام السودان إلى اتفاقيات التطبيع التي عقدتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل، وذلك خلال مراسم جرت يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
المصدر: RT